مونييه: لست خائفًا من هالاند

لا يخيفني تألقه، لا أعرفه شخصيًا..

شدد توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان، على عدم خوفه من مواجهة إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وأكد أنه لا يعد العُدة له على وجه الخصوص.

وأوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا البي آس جي في مواجهة أسود الفيستفاليا، على أن تكون مباراة الذهاب بينهما يوم 18 فبراير المقبل في سيجنال إيدونا بارك.

هالاند أحرز 7 أهداف خلال 3 مباريات فقط مع دورتموند بالدوري الألماني منذ انضمامه إليهم في يناير المنقضي، إلى جانب هدف آخر في فيردر بريمن بكأس ألمانيا، ليُصبح التهديد الأكبر لكتيبة توماس توخيل قبل القمة المرتقبة..

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لكن مونييه لا يهاب الدولي النرويجي، حيث قال في تصريحات للصحافة "أخافه؟ أنا لا أعرفه بشكل خاص.".

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كما أضاف "لديه أرقام جيدة للغاية مما يؤكد الغزارة التهديفية لبوروسيا دورتموند، ولكن في الوقت ذاته سكن شباكهم العديد من الأهداف.".

وأتم "على الورق، يمكن لباريس سان جيرمان التغلب على أي فريق، الأمر الآن متروك لنا لتأكيد أننا مأهلون للفوز بالمباريات والبطولة.".

يذكر أن حلم التتويج بلقب ذات الأذنين لا يزال يراود النادي الفرنسي، ولكن تظل أفضل مشاركة على الإطلاق على الصعيد الأوروبي لفريق ملعب حديقة الأمراء كانت بوصوله لربع النهائي فقط.