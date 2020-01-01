مونشي يغلق باب عودة راكيتيتش لإشبيلية

راكيتيتش مستمر مع برشلونة أم يرحل لإيطاليا؟

وجه مونشي المدير الرياضي لإشبيلية سهمًا في قلب حلم إيفان راكيتيتش بالعودة إلى الفريق الأندلسي الذي تألق معه في الماضي.

وكان متوسط ميدان برشلونة قد تحدث في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى إشبيلية لاستعادة أيام تألقه الأبرز في مسيرته على الإطلاق.

وفي الوقت الذي يفكر فيه برشلونة في التخلص من اللاعب ويبحث له عن عرض مناسب، يبدو أن الأمر سيعود إلى نقطة الصفر من جديد.

المزيد من الفرق

وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إنه يرى أنه من الصعب للغاية انضمام راكيتيتش إلى إشبيلية الآن.

وأضاف: "الوضع الحالي بالنسبة للنادي لا يسمح بتعاقدات مثل هذه، لذلك لا يمكن أن تتم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية"

وتابع: "راكيتيتش يريد العودة وسيعود اليوم أو بعد عام أو عامين، لا أخفي أننا صديقين وأنني أتمنى أن أعمل معه من جديد في إشبيلية"

وأردف: "الظروف الحالية تتطلب العديد من الأشياء الصعبة، ولكن نادي إشبيلية سيظل دائمًا مفتوحًا أمام الكرواتي، النواحي الاقتصادية فقط من ستمنع ذلك الآن"

غياب رونالدو واستمرار فقدان ميسي للصدارة .. أكثر اللاعبين مراوغة في الدوريات الكبرى

يذكر أن راكيتيتش قد انضم إلى برشلونة صيف العام 2014 وتألق في بداية مسيرته هناك، ولكن مستواه هبط وابتعد عن التشكيل الأساسي في الموسمين الأخيرين.