مونديال الشباب| تركي العمار يوضح الفارق بين كأس العالم وكأس آسيا

السعودية تستعد لثاني مبارياتها في كأس العالم للشباب مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح تركي العمار، لاعب المنتخب السعودي للشباب الفارق بين مونديال الشباب، وكأس آسيا، في ظل مشاركة الأخضر بكأس العالم للشباب.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب، والمقامة حالياً في بولندا، في مجموعة تضم كلاً من مالي وبنما وفرنسا.

وقال العمار في تصريحات تلفزيونية: "نحن مستعدون لمباراة مالي، سنقدم صورة أخرى عن التي ظهرت في المباراة الأولى أمام فرنسا".

وواصل: "نقوم بدراسة أي خصم قبل المباراة، والجهاز الفني يقدم لنا الأشياء التي نعمل عليها لتقديم صورة جيدة".

وتابع: "أجواء كأس العالم جميلة الملاعب والجو كل شيء رائع، البطولة عن تختلف عن آسيا في قوة المنتخبات المشاركة والتنافس هنا أكثر".

بالتوفيق للأخضر الشاب في مواجهته اليوم أمام نظيره المالي 🇸🇦💪



(@SaudiNT :📸) pic.twitter.com/F29eIIWElU — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 28, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "تسليط الضوء على من قبل الفيفا، يعد داعم كبير بالنسبة لي إني أقدم الأفضل وأساعد فريق في الانتصارات قبل أي شيء".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الفرنسي، بهدفين دون رد ليتذيل بهذه النتيجة مجموعته دون أي نقطة.