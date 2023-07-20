الهلع يضرب مونديال السيدات في نيوزيلندا .. قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار

الحادثة وقعت قبل ساعات من الافتتاح

أعلنت نيوزيلندا عن وفيات وإصابات بعد حادث إطلاق نار في مدينة أوكلاند قبل ساعات من بداية كأس العالم للسيدات بالبلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن شخصين قُتلا بالإضافة للشخص المعتدي، بالإضافة لعدة إصابات وصلت عددها حتى الآن إلى ستة، ولم يتم الإعلان عن هوية المعتدي أو الدوافع وراء تصرفه.

وأكد رئيس الوزراء كريس هوبكينز أن بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق الخميس ستبدأ بشكل طبيعي، ولن يؤثر الحادث على الجدول الزمني للمسابقة أو مبارياتها.

ووقع الحادث بمنطقة قريبة من منطقة للمشجعين وفندق إقامة المنتخب النرويجي الذي سيلعب الافتتاح مع البلد المضيف في أوكلاند، كما لم يتمكن المنتخب الإيطالي من الذهاب للتدريب بسبب غلق الشوارع بالمنطقة ومنعه من مغادرة فندق الإقامة.

وأعلن المنتخب الأمريكي سلامة جميع أفراده بعد الحادث بسبب إقامة البعثة الخاصة بهم في نفس مدينة الحادث.