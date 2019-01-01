مفاجاة صادمة في اختيار روما لخليفة مونتشي!

المدير الرياضي لروما مرشح للانتقال لأكثر من نادٍ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل ماسيجيرو أن ماسيمو ميرابيلي المدير الرياضي السابق للميلان هو المرشح الأبرز لخلافة مونتشي في روما، وهو ما يُعد مفاجأة صادمة نظرًا لعدم تحقيق الرجل لنجاح كبير خلال مسيرته المهنية.

المدير الرياضي للنادي الإيطالي مرشح للرحيل عن فريق العاصمة الإيطالية، سواء لأن عمله لا يُعجب العديد من جماهير الجالوروسي خاصة تخليه عن نجوم الفريق خلال الصيف الماضي واستبدالهم بمواهب شابة لم تثبت نجاحها الكامل بعد، أو لاهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه خاصة آرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة.

وسبق لميرابيلي أن عمل كشافًا لدى الإنتر قبل أن يُصبح رئيس الكشافة في النادي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2016.

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ونال الرجل صاحب الـ49 عامًا شهرة كبيرة حين عُين مديرًا رياضيًا للميلان بعد انتقال ملكيته للصيني يونج هونج لي، وقد عمل خلال موسم 2017-2018 مع ماركو فاسوني الرئيس التنفيذي للنادي.

وتعرض الرجل لانتقادات لاذعة بعد فشل موسم ميلان وعدم تأهله لدوري الأبطال رغم إنفاق ما يزيد عن 100 مليون يورو خلال صيف 2017 وضم عدد من اللاعبين أبرزهم فرانك كيسيي وليوناردو بونوتشي، وقد تمت إقالته بالفعل بعد انتقال ملكية النادي لصندوق إيليوت الأمريكي للاستثمار.