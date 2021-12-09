مولر يواصل استفزاز برشلونة برسالة جديدة

واصل توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، استفزازه لبرشلونة وجمهوره، بعد خروج الفريق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا، من دور المجموعات.

وودع الفريق الكتالوني المسابقة، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، خلف بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي، عقب الخسارة من بايرن بثلاثية نظيفة في آخر مباريات الفريقين.

وتمكن مولر من تسجيل هدفًا في آخر مباراة بين الفريقين، ليصل إلى الهدف الثامن الذي يسجله في شباك الفريق الكتالوني، خلال سبع مواجهات، بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

ونشر اليوم الخميس اللاعب الألماني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرفقة ببعض من صوره في مباريات برشلونة، وعلق عليها قائلًا: "أحب اللعب ضد برشلونة".

وكان مولر قد توعد برشلونة قبل المباراة، عقب خسارة زميله روبرت ليفاندوفيسكي جائزة الكرة الذهبية، وقال حينها: "ما حدث يحفزنا أكثر لاستعادة سمعة الكرة الألمانية، وسنعيد لقب دوري أبطال أوروبا إلى بايرن من جديد، والبداية ستكون من مباراة برشلونة المقبلة".

وعقب مباراة الأربعاء بين الفريقين، خرج مولر بتصريح مثير للجدل استفز به جمهور برشلونة، وقال: "برشلونة لا يستطيعون التعامل مع الحدة المطلوبة في كرة القدم، من الناحية الفنية، يملك برشلونة كل شيء، إنهم لاعبون رائعون تكتيكيًا وفنيًا".