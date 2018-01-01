مولر يدخل التاريخ مع بايرن في مواجهة هانوفر

المهاجم الألماني لم يلعب لأي نادي آخر سوى بايرن ميونيخ منذ بداية مسيرته الكروية

يدخل توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، تاريخ النادي الألماني ليصبح واحداً من أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق.

مولر يلعب أساسياً في مواجهة هانوفر اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

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المباراة تعتبر رقم 300 لمولر في البوندسليجا بشكل عام، حيث لعبهم جميعاً مع بايرن.

ويأتي ذلك لأن صاحب الـ29 عاماً لم يلعب لأي نادي سوى بايرن، حيث تدرج بمراحل الشباب وصولاً للفريق الأول.

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ويمتلك مولر سجلاً تهديفياً مميزاً مع بايرن في 299 مباراة لعبها معه في البوندسليجا.

مباريات أهداف مسجلة أهداف مصنوعة كروت صفراء كروت حمراء 299 108 115 18 0

وأما أرقام اللاعب فتأتي متوسطة على صعيد الموسم الحالي، حيث سجل 4 اهداف في 13 مباراة.