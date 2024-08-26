"لم أرغب في لمسها".. مولر يخرج ورقة تعليمات كومباني من "سرواله الداخلي"!

أمام فولفسبورج..

أثار توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، حالة من الجدل بشأن ورقة تعليمات حصل عليها من المدرب فينسنت كومباني، خلال الفوز على مضيفه فولفسبورج (3-2) ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني.

ووضع مولر ورقة التعليمات في سرواله الداخلي، أثناء دخوله الملعب، قبل أن يخرجها لشرح التعليمات لزملائه، ما أثار دهشة الجماهير.

وقال مولر، في تصريح لشبكة سكاي عقب المباراة: "الورقة كان بها بعض التعليمات حول التمركز (بعد التغييرات)، وخطة اللعب، مجرد أمور عادية تمامًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهته، علق جوشوا كيميش، ظهير بايرن ميونخ: "أراد المدرب تغيير شيء ما في طريقة اللعب، لكن هل رأيت أين وضع توماس الورقة؟ لم أرغب في لمسها".

تصرف مولر دفع المدرب كومباني إلى التعليق هو الآخر: "بالطبع لم أطلب منه أن يضعها في سرواله، لكن هذا يحدث أحيانًا، كان من الأسهل التواصل بهذه الطريقة، بدلاً من الصراخ على جميع اللاعبين".