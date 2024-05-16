"فعلت ذلك من أجل مولر" .. ناجلسمان يضع بصماته على سلاح اغتيال ريال مدريد لبايرن ميونخ!

مدرب ألمانيا يعيد كابوس مارتشينياك للأذهان

كشف جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، عن محادثة ساخرة جمعته بتوماس مولر، نجم بايرن ميونخ، أثناء إبلاغه بضمه لقائمة المانشافت التي تستعد لخوض نهائيات يورو 2024.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان أسباب اختياراته لقائمة الألمان باليورو: "مولر قادر على ربط المجموعات المختلفة في الفريق، كما أنه لا يحتاج لوقت طويل في الإحماء للمشاركة كبديل".

وأوضح: "توماس يملك الرؤية للصورة الأكبر ويعد واجهة للجماهير ووسيلة للتواصل مع الإعلام".

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وأضاف مازحًا: "مولر اشتكى لي من حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد، لكني أخبرته أنني المسؤول عن قرار الحكم، حتى يخسر البايرن وينضم مبكرًا إلى معسكر منتخب ألمانيا".

وتابع ناجلسمان: "سألني توماس عما إذا كان بايرن ميونخ هو من قام بتمويل عملية التصفية، فقلت لا، إنها أموالي الخاصة. لقد كانت بالطبع مجرد مزحة".

يذكر أن بايرن ميونخ كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعد خسارته من ريال مدريد (2-1) في مباراة الإياب، التي شهدت صافرة خاطئة من الحكم البولندي سيمون مارشينياك أثناء لعبة مهمة للفريق البافاري في الوقت بدل الضائع من اللقاء.