مولر: ميسي أم رونالدو؟ ليفاندوفسكي

هل يبدو ليفاندوفسكي أفضل من ميسي ورونالدو حقًا؟

قال توماس مولر نجم نادي بايرن ميونخ إن روبيرت ليفاندوفسكي قد يكون أفضل زميل في الفريق لأي لاعب، وذلك حين سؤل عن الأفضل بين رونالدو وميسي.

ولعب مولر بجوار ليفاندوفسكي 6 سنوات، حيث انضم إلى بايرن ميونخ صيف العام 2014 قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأصفر.

وحين وّجه إلى توماس مولر سؤال حول تفضيله اللعب بجوار كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي، أجاب بأنه يفضل اللعب بجوار ليفاندوفسكي.

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وأضاف: "ربما أحتاج إلى كريستيانو رونالدو الآن أكثر لتسجيل الأهداف، لكننا في بايرن ميونخ لدينا روبيرت ليفاندوفسكي، أعتقد أنه ربما يكون الآن هو الخيار الأفضل من كريستيانو"

وتابع: "لعبت ضد ميسي ورونالدو أكثر من مرة، وفزت في مواجهتهما وخسرت أيضًا، هما جيدان للغاية ويمتلكان إمكانيات خرافية ومميزة"

وأردف: "هما ليسا كبقية لاعبي كرة القدم، طوال 10 سنوات كاملة يسجل كل منهما 50 هدفًا في الموسم أو أكثر، إنها أشياء جنونية ولاتصدق"

وأكمل: "في طريقي إلى نهائي كأس العالم الذي توجنا به في 2014، فزنا ضد كليهما، وفي طريقنا إلى عدة نهائيات لدوري أبطال أوروبا حدث الأمر ذاته"

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يذكر أن توماس مولر قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في 2013، وكذلك لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014.