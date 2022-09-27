مولر: ريال مدريد مثل أعلى لنا!

توماس مولر نجم بايرن ميونخ يؤكد أن نموذج ريال مدريد يجب أن يكون مثال لهم.

أشاد توماس مولر نجم بايرن ميونخ بريال مدريد في ظل النتائج المتراجعة لفريقه في الدوري الألماني ولمنتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن كارلو أنشيلوتي يملك عقلية قوية للغاية تساعده على العودة من أي تراجع.

وقال مولر: "ربما ريال مدريد يجب أن يكون مثال لنا، لقد لعبت مع العديد من المديرين الفنيين بما فيهم كارلو أنشيلوتي والذي حقق الكثير من البطولات".

وأضاف: "عندما لا تسير الأمور بالشكل الذي يريده نجده يعود من جديد ويحافظ على ثقته، قد نستطيع أن نقوم بالأمور بنفس الطريقة".

وكان ريال مدريد قد مر بموسم أكثر من رائع في العام الماضي بالرغم من أن البداية لم تكن الأفضل على كافة المستويات بالنسبة للملكي.

وأنهى الفريق الموسم وهو بطل الدوري الإسباني وكذلك بطل دوري أبطال أوروبا رغم أنه كان قريبًا للغاية من مغادرة البطولة أكثر من مرة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد في الوقت الحالي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 18 نقطة بعد مرور ست جولات على البداية.