مولر: أُفضِّل إطعام خيولي وأرانبي عن هالاند!

سخر نجم بايرن ميونخ، توماس مولر من فكرة لم شمله مع إرلينج هالاند في فريق واحد، مفضلًا "إطعام خيوله" عن مساعدة النرويجي بالتمريرات الحاسمة.

وارتبط اسم هالاند في الفترة الماضية ببايرن ميونخ في ظل ما تردد عن إمكانية مغادرة روبرت ليفاندوفسكي بنهاية عقده في صيف 2023.

وحافظ مولر على دعمه اللا متناهي لليفاندوفسكي، وأكد على أن أمور الدولي البولندي تسير بإيجابية عمومًا داخل أليانز آرينا.

مولر في حديثه للإعلام الألماني قال عندما سُئل عن رغبته في إطعام هالاند بتمريراته الحاسمة "أُفضل إطعام خيولي وأرانبي".

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أما عن ليفاندوفسكي، فقال "في كرة القدم كل شيء ممكن".

وأتم "سيكون من المدهش إن رحل بالنظر إلى كيفية سير الأمور بصورة إيجابية للغاية في الوقت الحالي".

وبخصوص تجديد مولر نفسه وهو عقده ينتهي في 2023 "لم يتصل بنا أحد حتى الآن، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في المستقبل".

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق 6 نقاط عن دورتموند، ويتصدر ليفاندوفسكي الهدافين بإحرازه 23 هدفًا مقابل 16 لهالاند.