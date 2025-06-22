نادٍ أمريكي يرفض التعاقد مع مولر.. ويفتح الباب لشراكة "مع ميسي"!

لا يزال انتقال توماس مولر إلى إنتر ميامي للانضمام إلى ليونيل ميسي "ممكناً"، لكن فيلادلفيا يونيون رفض عرضاً "غير متصور".

ماذا حدث؟

حصل فيلادلفيا يونيون، الذي يحتل حاليًا صدارة مجموعة الشرق بالدوري الأمريكي، بفارق 9 نقاط عن إنتر ميامي، على فرصة للدخول في مفاوضات مع مولر، الذي يستعد لإنهاء مسيرته الأسطورية مع بايرن ميونخ.

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بعد تألقه في كأس العالم للأندية مع بايرن ميونخ، من المتوقع أن يبقى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في الولايات المتحدة، سعيًا وراء الحلم الأمريكي.

هل تعلم؟

لن يتجه مولر إلى فيلادلفيا يونيون، بعدما استبعده إرنست تانر المدير الرياضي للنادي من قائمة المرشحين، والذي يتوقع أن يتجه مولر إلى منطقة أكثر جاذبية في الولايات المتحدة.

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ماذا قال تانر؟

"لقد عُرض عليّ بالفعل توماس مولر. لا تزال علاقتي جيدة مع مستشاري توماس. لكن من الناحية المالية، هذا أمر غير وارد على الإطلاق بالنسبة لنا، نحن نادٍ للتدريب، وكل عام لدينا ثاني أقل ميزانية. عليك أيضًا أن تفكر قليلاً في الفريق. عندما يكسب شخص ما فجأة أكثر من الجميع، تتساءل لماذا أنت هناك".

وأضاف في تصريح لـ"سكاي سبورتس": "لاعب كبير مثل توماس مولر يجب أن ينتقل إلى نادٍ يناسبه. أندية مثل لوس أنجلوس ونيويورك وإنتر ميامي مع ليونيل ميسي قد تكون خيارات ممكنة".

وختم: "لوس أنجلوس إف سي هو النادي الشريك لبايرن، سأكون مندهشًا إذا لم ينتقل مولر إلى هناك، الانتقال إلى نادٍ في نيويورك غير مناسب في رأيي تمامًا مثل الانتقال إلى إنتر ميامي".

ما هو مستقبل مولر؟

قضى مولر كامل مسيرته حتى الآن مع بايرن، حيث خاض أكثر من 750 مباراة، وفاز بلقب الدوري الألماني 13 مرة، كما توّج مرتين بدوري أبطال أوروبا، وينتظر خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.