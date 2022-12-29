موكب بحضور الجماهير .. سانتوس يحدد الخطة الكاملة لجنازة بيليه

الرئيس البرازيلي سيكون على رأس الحاضرين

قام نادي سانتوس البرازيلي بوضع الخطة الكاملة لجنازة أسطورته ونجم الكرة العالمية بيليه، بعد وفاته عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

صحة بيليه تدهورت في الأشهر الأخيرة، وتوفي مساء اليوم، الخميس، بعد فشل معركته مع مرض السرطان التي استمرت لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يتم تحنيط جثة بيليه ونقلها من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو إلى فيلا بيلميرو في الساعات الأولى من يوم الإثنين المقبل.

وقبل ساعات قليلة من بدء المراسم، سيتمكن الجمهور من الوصول إلى حديقة ملعب سانتوس بداية من الساعة العاشرة لحضور الجنازة.

وأكدت قناة "TV Globo" البرازيلية أن السلطات السياسية والشخصيات البارزة الأخرى ستتمتع بدخول منفصل من خلال البوابة رقم 10 من النادي، بتواجد الرئيس البرازيلي على رأس الحاضرين.

وأشارت إلى أنه سيتم السير في موكب بشوارع مدينة سانتوس بأكملها حتى مقر سكن والدته دونا سيليست، ثم يتم بعدها التوجه نحو مقبرة العائلة من دون تواجد الجمهور.