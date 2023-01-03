موقف يثير حماس النصر .. باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من راموس

إدارة باريس سان جيرمان ليست واثقة من إمكانية تجديد عقد سيرخيو راموس بنهاية الموسم الحالي.

Shahid

توجد شكوك حقيقية حول استمرار الإسباني سيرخيو راموس مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي عند انتهاء عقده.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن باريس سان جيرمان يمكن أن يترك راموس يرحل بنهاية عقده مع النادي، في ظل الشكوك حول مستواه مؤخرًا.

الصحيفة أشارت إلى أن أداء راموس الكارثي خلال مواجهة لانس مساء الأحد في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، حيث تسبب الإسباني في هدف من ثلاثية لانس، قد فتح باب النقاش في باريس سان جيرمان حول مدى جدوى استمرار المدافع.

وفي اليوم التالي لتلك المباراة، أفادت "ليكيب" بأن لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان، لديه شكوك جدية في قدرة راموس على الأداء في المستوى العالي.

وسيكون أمام راموس أربعة أشهر لإثبات أن ما حدث أمام لانس كان مجرد كبوة، وأنه يظل مدافعًا على أعلى مستوى ممكن.

تلك التقارير، وإمكانية عدم استمرار راموس مع باريس سان جيرمان، بالتأكيد ستثير حماس نادي النصر السعودي، الذي يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات قائد ريال مدريد السابق.

النصر ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاقد مع راموس، خاصة بعد نجاح "العالمي" في إتمام صفقة تاريخية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Shahid