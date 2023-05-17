موقف لويس إنريكي من عرض الهلال .. وحقيقة اتفاق فهد بن نافل مع تيتي!

أحمد فرهود
Tite Brasil Qatar 2022
الهلالE. Díazلويس أنريكيتيتيدوري روشن السعودي

ملف مدرب نادي الهلال الجديد يشتعل

حسم المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، موقفه من عرض نادي الهلال؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز أعلن الرحيل عن نادي الهلال رسميًا، مع تولي نجله ومساعده إيميليانو "المهمة"، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، تقديم الإدارة الهلالية، عرضًا إلى إنريكي، والذي سبق له تحقيق الثلاثية التاريخية "الدوري والكأس وأبطال أوروبا"، مع برشلونة الإسباني.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رفض المدير الفني الإسباني، عرض نادي الهلال.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الهلال، قدّم عرضًا جديدًا إلى لويس إنريكي؛ حيث رفع الراتب السنوي إلى 6 ملايين دولار، في انتظار رده.

وأشار رودي جاليتي، إلى أن الزعيم الهلالي، وضع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو والبرازيلي تيتي، كـ"خيارين بديلين" حال رفض إنريكي، العرض الجديد.

ولكن، الإعلامي الرياضي سيف السيف، المُقرب من البيت الهلالي، نفى أن يكون تيتي، خيارًا للإدارة الهلالية من الأساس.

وأكد السيف عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، على أن البرازيلي تيتي، لن يكون مدرب الهلال في الموسم القادم، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، زعمت وصول المدرب البرازيلي، إلى العاصمة السعودية "الرياض"؛ لتوقيع العقود مع نادي الهلال، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة فهد بن نافل.

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