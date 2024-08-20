ماتياس يايسله يحسم موقف فراس البريكان وريان حامد وعبد الله العمار من مباراة الأهلي والعروبة

المواجهة الافتتاحية للأهلي في دوري روشن السعودي

حسم ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، موقف الثلاثي المصاب، فراس البريكان وريان حامد وعبد الله العمار، من مواجهة العروبة في أولى جولات دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.

الثلاثي كان قد تعرض لإصابات مختلفة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ عانى البريكان والعمار من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب حامد بإجهاد عضلي، وقد غابوا جميعًا عن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن اللاعبين الثلاثة وصلوا لمرحلة متقدمة في برامجهم العلاجية والتأهيلية وأنهما اقتربا كثيرًا من الجاهزية لخوض المباريات، لكن المدرب الألماني فضل عدم الاستعانة بهم في مواجهة العروبة خوفًا من تجدد إصاباتهم.

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الأهلي كان قد خسر أمام الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وقد حسم الزعيم اللقب لصالحه بعد فوزه على النصر 4-1 في المباراة النهائية.

الموسم الجديد من دوري روشن السعودي سيُفتتح يوم بعد غدٍ الخميس، وستتواصل المباريات حتى السبت المقبل.