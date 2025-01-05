بعد رفض الليجا الأخير.. كشف موقف داني أولمو من عروض الرحيل عن برشلونة

هل يرحل داني أولمو ويترك برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف داني أولمو، لاعب برشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد الأزمة الأخيرة وعدم تسجيله.

ورفض كل من الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية تسجيل أولمو في قائمة برشلونة، بالرغم من عودة الفريق الكتالوني إلى قاعدة 1:1 وتقنين الوضع المالي، حيث أن القانون ينص أنه لا يمكنه إعادة تسجيل أي لاعب بعد سقوط تسجيله خلال نفس الموسم.

وكانت الأنباء الصحفية قد أفادت عن تفكير بعض الأندية في محاولة التعاقد مع اولمو، خلال الفترة القادمة في صفقة مجانية، كبعض أندية الدوري السعودي، او ميلان الإيطالي، الذي ارتبط بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أولمو، متمسك بالاستمرار مع برشلونة، طالما هناك فرصة حتى لو ضئيلة، في أن تتمكن إدارة البلوجرانا، من حل الأزمة وقيد اللاعب من جديد.

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن لم يصل إلى أولمو، أي عروض رسمية، وإن كانت هناك اتصالات بشكل غير رسمي من بعض الوسطاء، دون رغبة من اللاعب في الرحيل.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة، قررت توجيه خطابًا إلى المجلس الأعلى للرياضة، يطلب فيه اتخاذ إجراءات احترازية لتسجيل داني أولمو، وباو فيكتور.