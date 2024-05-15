موقفه معقد للغاية.. أول الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي!

تجربته لم يكتب لها النجاح رغم البداية الجيدة

يدرك ظهير أيسر ريال مدريد فران جارسيا أنه ربما يكون أول الراحلين عن النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل لعب الظروف كلها ضده في الوقت الحالي.

ورغم أنه بدأ 7 من أصل 8 مباريات أولى مع ريال مدري هذا الموسم، إلا أن فيرلاند ميندي عاد ليحتل موقعه الأساسي ويكون من أهم لاعبي ريال مدريد هذا الموسم.

لكن الأمر لا يتعلق بميندي فحسب، بل إن كارلو أنشيلوتي فضل استخدام إداردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من فران جارسيا، وهذا يشير إلى عمق مشكلة جارسيا في تشكيل ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أيضًا يطمح ريال مدريد في انتداب الدولي الكندي ألفونسو ديفيس من بايرن ميونخ، في حال وصوله إلى ريال مدريد ستكون مهمة جارسيا شبه مستحيلة.

صحيفة "ريليفو" تشير إلى أن جارسيا بات مقتنعًا أنه سيرحل عن النادي الملكي في الصيف، مع تنامي أنباء تشير إلى أن ريال مدريد يريد تفعيل بند شراء لاعب جيرونا ميجيل جوتيريز ناشئ "الكاستيا" الذي تركه الملكي لصالح جيرونا بضمانات تعاقدية تتيح له الحصول عليه بتسهيلات عديدة.