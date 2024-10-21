"موقفنا ثابت".. رئيس إشبيلية يهاجم برشلونة بسبب "رشوة نيجريرا"!

ماذا قال كاراسكو؟

شن ديل نيدو كاراسكو رئيس نادي إشبيلية هجومًا على برشلونة قبل مواجهة الفريقين أمس الأحد، والتي انتهت بفوز البلوجرانا 5-1، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال كاراسكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أنا ولا أي عضو في مجلس إدارة إشبيلية لدينا أدنى نية لحضور المباراة في ملعب مونتجويك (ملعب برشلونة)".

وأضاف: "لقد قلنا بالفعل في مناسبات عديدة إن موقفنا من قضية نيجريرا ثابت، نعتقد أن الحقائق غير مقبولة، ولن نجلس في المقصورة مرة أخرى أو نحضر غداء مجلس الإدارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الصحيفة الإسبانية، فقد "سبق واتخذ إشبيلية الموقف نفسه في الموسم الماضي، وهو ما يتناقض مع الاتصالات العديدة التي جرت في الأشهر الأخيرة بين الناديين".

وأوضحت: "طرق إشبيلية أبواب برشلونة للنظر في إمكانية التوصل لاتفاق حول إعارة مارك جويو في السوق الشتوية العام الماضي، كما كان ينتظر بصبر لمعرفة ما إذا كان فيتور روكي أو حتى أنسو فاتي سيعطي الضوء الأخضر لانتقال محتمل هذا الصيف".

ويواجه برشلونة اتهامات في قضية فساد مالي، تتعلق بمنح أموال غير مستحقة لخوسية نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالدوري الإسباني السابق.

ويحتل إشبيلية المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 27 نقطة.