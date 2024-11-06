بطل الهاتريك يفوز..

خسر مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة (4-1) مساء أمس الثلاثاء على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم السيتي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق فيل فودين، إلا أن لشبونة عاد بـ4 أهداف وضعته في وصافة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السادس بـ7 نقاط.

وأعلن المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس عن نفسه على الساحة الأوروبية بثلاثية رائعة ضد مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفًا مع النادي والمنتخب في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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في المقابل، غاب هالاند عن التسجيل في ليلة سيئة، حيث تعرض فريق بيب جوارديولا للهزيمة الثالثة على التوالي (للمرة الأولى منذ أبريل 2018).

وقبل مباراة دوري الأبطال، قارن الحساب الرسمي للاتحاد السويدي لكرة القدم بين جيوكيرس وهالاند، الذي سجل 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وبعد أن سجل جيوكيرس ثلاثيته، اقتبس الحساب الرسمي للاتحاد السويدي التغريدة، وكتب الأرقام المحدثة للإشادة بالقوة الجديدة لكرة القدم الاسكندنافية.