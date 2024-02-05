تعرف على موعد نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى ستاد لوسيل، لمتابعة نهائي كأس آسيا 2023، بعد بطولة مثيرة شهدت العديد من المباريات القوية والمفاجآت غير المتوقعة.

وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، فقد شاهدنا الكثير من المباريات الممتعة، والآن وصلنا إلى اللحظة الأخيرة لمعرفة البطل ومن سيحقق اللقب الغالي.

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وفي التقرير التالي، من موقع جول سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس آسيا 2023 والتشكيل المتوقع.

ما موعد نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد نهائي كأس آسيا 2023، السبت 10 فبراير 2023، على ستاد لوسيل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة مباراة النهائي عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فيتم إذاعة النهائي عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي كأس آسيا 2023 السبت 10 فبراير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد لوسيل

ما الجوائز المالية لكأس آسيا 2023؟ وعلى كم يحصل البطل؟

سيكون إجمالي جوائز البطولة 15 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل المنتخب الفائز بالبطولة على 5 ملايين دولار، والمركز الثاني على 3 ملايين دولار، وكل فريق تأهل إلى المربع الذهبي على مليون دولار وكل فريق شارك في البطولة فقط على 200 ألف دولار.

المركز المقابل المادي المشاركة 200 ألف دولار نصف النهائي مليون دولار الوصيف 3 ملايين دولار البطل 5 ملايين دولار

ما سجل المنتخبات الفائزة بكأس آسيا عبر التاريخ؟

يُعتبر منتخب اليابان هو البطل التاريخي لكأس آسيا، حيث حصل عليه 4 مراتٍ من قبل أي أكثر من أي منتخب آخر، ويأتي خلفه الأخضر السعودي وإيران بثلاثة كؤوس لكلٍ منهما، أما كوريا الجنوبية في الوحيدة التي فازت به مرتين.

المنتخب عدد مرات التتويج الوصافة اليابان 4 (1992*,2000,2004,2011) 1 (2019) السعودية 3 (1984,1988,1996) 3 (1992,2000,2007) إيران 3 (1968,1972,1976) - كوريا الجنوبية 2 (1956,1960) 4 (1972,1980,1988,2015) إسرائيل 1 (1964) 2 (1956,1960) الكويت 1 (1980) 1 (1976) أستراليا 1 (2015) 1 (2011) العراق 1 (2007) - قطر 1 (2019)

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