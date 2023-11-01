موعد نهائي دوري السوبر الافريقي 2023 بين الوداد وصن داونز والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة..

اقتربت النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم "السوبر ليج" من نهايتها، حيث تعرفنا بالفعل على طرفي النهائي المرتقب في البطولة، والذي سيجمع بين الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعدما افتتح مشواره في البطولة بتخطي عقبة إنيمبا النيجيري في ربع النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه الترجي التونسي في نصف النهائي، وتفوق عليه بنتيجة 5-4 في ركلات الترحيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

أما صن داونز، فقد بدأ مشواره في الدوري الإفريقي بتجاوز بترو لواندا الأنجولي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم تخطى الأهلي المصري في نصف النهائي، متفوقًا عليه بهدف دون رد في المباراتين.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراتي الوداد ضد صن داونز في نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم "السوبر ليج" 2023 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الوداد وصن داونز في نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

تقام مباراة ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد 5 نوفمبر 2023، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، معقل نادي الوداد.

أما مباراة الإياب، فتقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، معقل صن داونز يوم السبت 11 نوفمبر 2023.

فيما لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد موعد انطلاق صافرة البداية في المباراتين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز في نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

تذاع مباريات دوري السوبر الإفريقي 2023 على قنوات أون تايم سبورتس المصرية والمغربية الرياضية المغربية، وكل من قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية وشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق حسابات beIN Sports على مواقع التواصل أو عبر تطبيق شاهد.