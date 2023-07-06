تعرف على موعد نهائي السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

يتجدد اللقاء السنوي في كأس السوبر الإفريقي، حيث يتواجه بطلا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من أجل معرفة من يسيطر على القارة السمراء في السوبر الإفريقي.

مواجهة هذا العام ستكون عربية خالصة كما اعتدنا في السنوات الأخيرة، حيث تسيطر الكرة العربية الشمال إفريقية على القارة السمراء فيما يتعلق بألقاب الأندية.

الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة من كلاسيكيات القارة الإفريقية بين فريقين من بين عمالقتها.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية والمتوجين..

أين تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن أين تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 إذا كانت خارج القارة، لكن من المرجح أن تستضيف المملكة العربية السعودية تلك المباراة.

يأتي هذا في إطار الاتفاقات الثنائية بين الاتحاد المصري والسعودية على الشراكة في هذه الملفات واستضافة المباريات ومن بينها بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وعلى الأرجح ما لم يتم اختيار السعودية لاستضافة الحدث القاري، فإن اللوائح تقضي بأن يستضيف الفريق المتوج بدوري أبطال إفريقيا مباراة السوبر وعليه ستقام المباراة في القاهرة.

ما هو موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري ؟

موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري هو يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023.

لكن تثار أقاويل حول إمكانية تأجيل تلك المباراة لحين البت في مكان إقامتها، في ظل استضافة المملكة العربية السعودية البطولة العربية للأندية في نفس التوقيت.

لكن الاتجاه الأكبر هو لتأجيل تلك المباراة، وما لم تؤجل ستقام في موعدها المحدد له يوم 11 أغسطس 2023.

ما هي القنوات الناقلة ل نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري ؟

تذاع مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" وتنطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - اتحاد العاصمة الجمعة 11 أغسطس 2023 beIN Sport القاهرة الدولي

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري؟

تواجه الفريقان في مناسبتين من قبل، فاز الأهلي في واحدة وتعادل الفريقان في الأخرى.

المباراتان كانتا لحساب دور الـ 16 من نسخة 2005 في دوري أبطال إفريقيا.. وفاز الأهلي في الجزائر ذهابًا وتعادل الفريقان في القاهرة.

عدد المباريات فوز الأهلي فوز اتحاد العاصمة التعادل 2 1 0 1

من هو أكثر فريق فاز بكاس السوبر الإفريقي؟

أكثر فريق فاز بكأس السوبر الإفريقي هو الأهلي المصري الذي يسيطر بالطول والعرض على ألقاب القارة السمراء..

الجدول التالي يستعرض سجل المتوجين بلقب كأس السوبر الإفريقي عبر التاريخ..