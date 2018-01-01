نهائي كأس العالم للأندية 2018 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية 2018، الموعد القنوات الناقلة، الملعب المستضيف وطرفي المباراة، وما هي جوائز المونديال العالمي؟

أحمد رضوان | تويتر

عادت بطولة كأس العالم للأندية للوطن العربي العام السابق بعد غياب 3 سنوات، واستقبلتها الإمارات للمرة الثالثة بعد مونديالي 2009 و2010، وأصبحت ثاني أكثر الدول التي تُنظم المسابقة بعد اليابان التي نالت الشرف 8 مراتٍ من قبل.

تواصل تنظيم أبناء المؤسس الشيخ زايد للمحفل العالمي هذا العام أيضاً، وشارك في النسخة الحالية العين كبطل دوري الخليج العربي واضعاً نصب عينيه الإنجاز الذي حققه الجزيرة العام الماضي، عندما وصل لنصف النهائي وخرج بصعوبةٍ على يد ريال مدريد، وبالفعل نجح الزعيم في إعادة الإنجاز وضرب موعداً مع الملكي في دور الـ4.

شارك أيضاً في كأس العالم للأندية تيم الترجي التونسي بصفته بطل إفريقيا، وذلك بعد أن فاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري القوي، كذلك تيم ويلينجتون كبطل لمنطقة أوقيانوسيا، جوادالاخارا المكسيكي بصفته الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف، كاشيما آنتلرز الياباني بطل آسيا، وريفر بليت الذي فاز بكوبا ليبرتادوريس على حساب الغريم بوكا جونيورز بعد نهائي دراماتيكي كاد أن لا يُلعب.

وفي الأسطر التالية سنتعرف على كل شئ عن نهائي كأس العالم للأندية 2018، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وأكثر من ذلك..

ما هو موعد نهائي كأس العالم للأندية 2018؟

ستنطلق صافرة نهائي كأس العالم للأندية 2018 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، يوم السبت 22 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 15 ربيع الآخر 1440 هجرياً.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2018:

المباراة الموعد نهائي كأس العالم للأندية 2018 السبت 22 ديسمبر 2018 ميلادياً، 15 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2018؟ وكيف يمكنني متابعته؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2018، ما يعني أنها ستكون الشاشة الحصرية التي ستعرض نهائي المونديال.

المباراة القنوات الناقلة نهائي كأس العالم للأندية 2018 beIN SPORTS HD 1

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة البث المباشر عبر الإنترنت التغطية المباشرة عبر جول نهائي كأس العالم للأندية 2018 beIN CONNECT اضغط هنا لمتابعة النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة

من هما طرفي نهائي كأس العالم للأندية 2018؟

حتى الآن لم يتحدد طرفي نهائي كأس العالم للأندية 2018، حيث أننا وصلنا لمحطة نصف النهائي، والتي سيواجه فيها العين ريفر بليت الأرجنتيني، وريال مدريد كاشيما آنتلرز الياباني، وهاتان المباراتان هما بداية الملكي والباندا في البطولة هذا العام.

مباراتي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2018:

المباراة الأولى المباراة الثانية ريفر بليت - العين كاشيما آنتلرز - ريال مدريد

أين سيقام نهائي كأس العالم للأندية 2018؟

تستضيف الإمارات كما ذكرنا بطولة كأس العالم للأندية 2018، وقد حددت اللجنة المنظمة واحداً من أفضل الملاعب في البلاد من أجل استضافة النهائي، وهو استاد مدينة زايد الرياضية.

يقع الملعب في العاصمة أبوظبي، وقد تم الشروع في بنائه في عام 1974 وافتتح في 1980، وقد كلف خزائن الدولة آنذلك 550 مليون دولار، وكانت هذه المرحلة الأولى التي تضمنت الملعب الرئيسي وتجهيزه بمحطات التصوير والنقل التليفزيون بالأقمار الصناعية، كذلك وحدة توليد طاقة كهربائية في حال انقطاع التيار عنه.

كانت المرحلة الثانية بعدها بسنوات، وتم فيها بناء صالة للتزلع على الجليد بلغت مساحتها 6 آلاف متر، كما تم بناء مقر للهيئة العامة للشباب والرياضية، ومقر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأماكن للهيئات المسئولة عن إدارة الملعب، وفي عام 1999 تم بناء صالة خاصة للبولينج، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت في 2009 وتم فيها إنشاء مجمع ملاعب تنس.

يتسع ملعب مدينة زايد الرياضية لحوالي 43 ألف مشجع، وسبق له استضافة أحداث هامة في عالم كرة القدم، أبرزها كأس الخليج العربي 3 مراتٍ أعوام 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا 1996، ونهائي كأس العالم للأندية مرتين عامي 2009 و2010.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2018

يبلغ مجموع الجوائز المادية لكأس العالم للأندية 2018 28 مليون دولار أمريكي، ومجرد المشاركة ستضمن لكل فريق الحصول على 2.5 مليون دولار، أما صاحب المركز الرابع فسيحصل على 3 مليون دولار، فيما سيتقاضى الفائز بمباراة المركز الثالث 4 مليون دولار، وسيحصل الوصيف على 5 مليون دولار، وأخيراً تبلغ الجائزة الكبرى الخاصة بالبطل 6 مليون دولار.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2018:

المركز الجائزة المشاركة 2.5 مليون دولار المركز الرابع 3 مليون دولار المركز الثالث 4 مليون دولار الوصيف 5 مليون دولار البطل 6 مليون دولار

ترتيب كأس العالم للأندية 2018

لم يتحدد حتى الآن إلا ترتيب الثلاثة مراكز الأخيرة في كأس العالم للأندية، فالمركز السابع احتله تيم ويلينجتون بعد خسارته من العين في أول مباريات البطولة، فيما حصل الترجي على المركز الخامس بعد فوزه على جوادالاخار في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ترتيب كأس العالم للأندية 2018: