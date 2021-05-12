موعد نهائي كأس أمير قطر 2021، القنوات الناقلة وسبب التأجيل

تعرف على موعد نهائي كأس أمير قطر 2021، وما هي القنوات الناقلة والأبطال السابقون؟ ولماذا تأجلت المباراة بين السد والريان؟ وأكثر من ذلك

ينتظر عشاق كرة القدم في قطر نهائي البطولة الثانية من حيث الأهمية، وهي كأس أمير قطر في نسخته الحالية 2021.

شارك في كأس أمير قطر هذا العام 16 فريقًا، وخاضوا جميع المباريات بنظام خروج المغلوب، وفي النهاية تأهل السد والريان للنهائي.

فاز نادي السد على معيذر في دور 16 بسبعة أهدافٍ نظيفة، ثم تخطى الغرافة في ربع النهائي بخماسيةٍ نظيفة، وتأهل للنهائي بعد الفوز على العربي بثلاثيةٍ نظيفة أيضًا.

أما الريان، فقد تخطى المرخية في دور 16 بهدفٍ نظيف، ثم فاز على الخريطيات في ربع النهائي بهدفين نظيفين، ووصل للنهائي على حساب الدحيل بعد الفوز بهدفين لهدف.

فما هو موعد مباراة السد والريان في نهائي كأس قطر 2021؟ جول يقدم لك كل ما تريد معرفته عن النهائي المنتظر.

جدول مباريات كأس أمير قطر 2021، القنوات الناقلة ونظام البطولة

ما هو موعد نهائي كأس أمير قطر 2021؟

كان من المقرر أن يقام نهائي كأس قطر يوم الجمعة 14 مايو 2021، وهو ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لكن تم تأجيل المباراة قبل موعده بيومين.

المباراة الملعب الموعد الريان - السد استاد جاسم بن حمد الجمعة 14 مايو 2021،

16:00 قطر، 17:00 الإمارات

ما هو سبب تأجيل نهائي كأس قطر 2021؟

قبل موعد المباراة بيومين، وتحديدًا يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيان صحفي أعلن فيه عن تأجيل نهائي كأس قطر لأجلٍ غير مسمى.

🚨| بيان صحفي: بعد الرفع التدريجي للقيود

تأجيل نهائي #كأس_الأمير للنسخة التاسعة والأربعين لوقت لاحق لاتاحة الفرصه للجماهير الحضور pic.twitter.com/BuFRpeowpC — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 11, 2021

وأوضح البيان أن سبب التأجيل هو بداية رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيًا في البلاد، فتم التأجيل أملاً في حضور الجماهير.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس أمير قطر 2021؟

يذاع نهائي كأس أمير قطر 2021 تليفزيونيًا على قنوات الكأس الرياضية وقناة بي إن سبورت المفتوحة، كما سيكون متاحاً للمشاهدة على الإنترنت عبر خدمة بي إن كونكت التي توفرها الشبكة القطرية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الريان - السد الجمعة 14 مايو 2021،

16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD

قنوات الكأس

من هم الأبطال السابقون لكأس أمير قطر؟

البطل التاريخي لكأس أمير قطر هو نادي السد برصيد 17 لقبًا، ويأتي في المركز الثاني العربي بـ8 ألقاب.

أما الريان الطرف الثاني في نهائي كأس أمير قطر 2021، فقد فاز بالبطولة في 6 مناسباتٍ سابقة.