موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، موعد المباراة، القنوات الناقلة، الأبطال التاريخيون للبطولة، الجوائز المالية، الملعب وأكثر من ذلك

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية نهائي البطولة الأهم في القارة السمراء دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث وصلت البطولة لمحطتها قبل الأخيرة الدور نصف النهائي.

فاز بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 النادي الأهلي على حساب غريمة التقليدي نادي الزمالك، وذلك في مباراة أطلق عليها الجماهير نهائي القرن، فهي المرة الأولى التي يتواجه فيها قطبي الكرة المصرية في نهائي الأمير السمراء.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا؟

ومع افتراب نهاية النسخة الحالية، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 17 يوليو 2021، الموافق 7 ذو الحجة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس حصريًا بدايةً من دور المجموعات، وستُذاع مباراة النهائي عبر شاشتها.

إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

أين يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

تم افتتاح الملعب للمرة الأولى في 6 مارس 1955 تحت اسم مارسيل سيردان، وكانت سعته في ذلك التوقيت 30 ألف مشجع، وتغير اسمه بعد الاستقلال إلى ستاد دونور.

تم تجديده في عام 2000 ليطابق معايير الفيفا، وأصبحت سعته 45 ألف مشجع، أما الآن، فأصبح أحد أكبر الملاعب في الشرق الأوسط، حيث أصبحت سعته 120 ألف مشجع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 السبت 17 يوليو 2021،

7 ذو الحجة 1442،

20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS HD مركب محمد الخامس

من هما طرفا نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

وصلنا حتى الآن لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وأصبحنا على بعد أيام من تحديد هوية طرفي النهائي.

سيواجه الأهلي في نصف نهائي الأميرة السمراء الترجي، أما الجهة الأخرى فيتنافس فيها الوداد وكايزر تشيفز.

المواجهة الذهاب الإياب الترجي - الأهلي السبت 19 يونيو 2021،

18:00 مصر، 17:00 تونس السبت 26 يونيو 2021،

21:00 مصر، 20:00 تونس الوداد - كايزر تشيفز السبت 19 يونيو 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب السبت 26 يونيو 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب

هل يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بجمهور؟

كما هو معروف، أصبحت أغلب مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم تُلعب بدون جمهور، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المعمورة.

لكن، بدأت عودة الجماهير للملاعب في الكثير من البطولات والبلدان، إلا أن هذا لا يعني تأكد إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بحضور جماهيري.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موقف الجمهور من الحضور، لكن في الأيام الأخيرة خرجت أخبار تشير إلى رغبة النادي الأهلي في إقامة مباراته ضد الترجي في القاهرة بحضور الجماهير، وهو مؤشر جيد لحضور الجمهور ولو جزئيًا في النهائي.

ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

يأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا:

الفريق البطل الوصيف الأهلي - مصر 9 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020) 4 (1983, 2007, 2017, 2018) الزمالك - مصر 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) 3 (1994, 2016, 2020) مازيمبي - الكونغو 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) 2 (1969, 1970) الترجي - تونس 4 (1994, 2011, 2018، 2019) 4 (1999, 2000, 2010, 2012) هافيا - غينيا 3 (1972, 1975, 1977) 2 (1976, 1978) الرجاء - المغرب 3 (1989, 1997, 1999) 1 (2002) كانون ياوندي - الكاميرون 3 (1971, 1978, 1980) - أسانتي كوتوكو - غانا 2 (1970, 1983) 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) الوداد - المغرب 2 (1992, 2017) 2 (2011، 2019) شبيبة القبائل - الجزائر 2 (1981, 1990) - إنيمبا - نيجيريا 2 (2003, 2004) - وفاق سطيف - الجزائر 2 (1988 , 2014) - فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية 1 (1973) 2 (1981 , 2014) هارتس أوف أوك - غانا 1 (2000) 2 (1977 , 1979) النجم الساحلي - تونس 1 (2007) 2 (2004 , 2005) الإسماعيلي - مصر 1 (1969) 1 (2003) أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا 1 (1995) 1 (2013) أسيك ميموساس - كوت ديفوار 1 (1998) 1 (1995) ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا 1 (2016) 1 (2001) أوريكس دوالا - الكاميرون 1 (1965) - ستاد أبيدجان - كوت ديفوار 1 (1966) - كارا برازافيل - جمهورية الكونغو 1 (1974) - مولودية الجزائر 1 (1976) - يونيون دوالا - الكاميرون 1 (1979) - الجيش - المغرب 1 (1985) - الإفريقي - تونس 1 (1991) -

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفوا على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولار أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن: