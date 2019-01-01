نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 | مواعيد ونتائج المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

وصلت مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى مراحلها الأخيرة مع بداية نصف النهائي، فما هي مواعيد ونتائج مباريات الذهاب والإياب لهذا الدور والقنوات الناقلة؟

مع اقتراب مسابقة دوري أبطال أوروبا من نهايتها، ازداد الصراع بين عمالقة الكرة الأوروبية على تحقيق اللقب الأغلى في القارة العجوز خاصةً وأن النسخة الحالية بها فرصة لن تتكرر وهي توديع الملك ريال مدريد للمنافسات منذ دور الـ16 بعد أن فجر أياكس مفاجأة كبيرة وقهر حامل اللقب على ملعبه برباعية لن تُنسى على ملعب سانتياجو برنابيو.

كان فريقا برشلونة وليفربول هما المفضلين للفوز بالبطولة لأنهما الأكثر خبرة بعد الملكي ويوفنتوس اللذان خرجا من الكبير الهولندي بناءً على مستواهما في السنوات القليلة الماضية، لكن القرعة أوقعتهما في طريق بعضيهما البعض في نصف النهائي وأصبح علينا توديع أحدهما، والأقرب للخروج الآن هم الريدز بعد سقوطهم في ذهاب دور 4 بثلاثيةٍ نظيفة.

لا يمكن تجاهل الطرف الثاني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع توتنهام بأياكس، واللذان يمكن أن نصفهما بأنهما حصانين أسودين لذات الأذنين هذا الموسم، فطريقهما لهذا الدور كان محفوفاً بالمخاطر التي تخطوها جميعاً، فالبنسبة للسبيرز وقعوا في مجموعة الموت رفقة برشلونة والإنتر الممتلكان لباعٍ كبير في البطولة، وفي ربع النهائي قابل ديوك لندن مانشستر سيتي القوي جداً ونجحوا في تخطيه بصعوبة، أما الفريق الهولندي فقد اقصى في طريقه ريال مدريد ويوفنتوس الكبيرين جداً.

وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة مواعيد ونتائج مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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ما هما مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لن يتم إجراء قرعة لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأنها أُجريت مع دور ربع النهائي، لذا فإن كل فريق يعرف خصمه في الدور المقبل بعد انتهاء ربع النهائي، لذا يعد الطريق إلى النهائي مفروشاً بالتوقعات والتي تضفي المزيد من الإثارة بالنسبة للجماهير التي تعشق دائماً تخمين كل ما سيحدث تماماً مثل ولعها بما حدث أثناء المباراة ومحاولة تحليله.

واجه أياكس يوفنتوس في ربع النهائي وتألق وألحقه بريال مدريد بإقصائه من البطولة، ولم تكن هذه المواجهة الوحيدة، فتوتنهام تألق وأبدع وأقصى مانشستر سيتي الذي كان واحداً من أبرز المرشحين، وبذلك سيواجها بعضهما البعض في نصف النهائي، أما طرفي دور 4 الآخرين فكان من المنتظر المواجهة بينهما، وهما برشلونة الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد، وليفربول الذي تخطى بورتو وضرب موعداً بين صلاح وميسي.

مواعيد ونتائج مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اقيمت مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 30 أبريل و1 مايو 2019، وكانت البداية بين توتنهام وأياكس الذي نجح في الفوز بهدفٍ نظيف قربه للنهائي، أما قمة برشلونة وليفربول فكانت في اليوم الثاني وأنهاها ميسي لصالح البلاوجرانا بثلاثيةٍ نظيفة سجل منها هدفين وساهم في الثالث، ليضع الكتلان بذلك قدماً في النهائي.

مواعيد ونتائج مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19:

موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة ليفربول - برشلونة الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية آنفيلد جونيت تشاكير beIN SPORTS HD 1 أياكس - توتنهام الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

موعد مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد النتيجة الملعب توتنهام - أياكس الثلاثاء 30 أبريل 2019،

25 شعبان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 استاد توتنهام برشلونة - ليفربول الأربعاء 1 مايو 2019،

26 شعبان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 كامب نو

أبرز الغائبين عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19