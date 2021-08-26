جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-22 وما هو ترتيب مجموعة البيانكونيري في دوري الأبطال؟

الحلم الأكبر الذي يُداعب يوفنتوس منذ سنوات طويلة هو العودة لمنصات التتويج الأوروبي، أمر دفع إدارة النادي الإيطالي لدفع ملايين لاقتناء أفضل لاعبي ومدربي العالم، غير أن دوري أبطال أوروبا لا يزال مستعصيًا على بطل الكالتشيو منذ آخر تتويج به عام 1996.

وفي صيف 2018 تعاقدت إدارة اليوفي مع ملك دوري الأبطال الأول والهداف التاريخي للبطولة وأسطورتها، كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن حققها في 5 مرات مع ناديين مختلفين، الآمال ارتفعت للسماء مع قدوم الدون إلى أليانز ستاديوم، بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام في أول 3 مواسم واستمر يوفنتوس في عجزه عن حمل ذات الأذنين.

كانت مشاركة يوفنتوس في الموسم الماضي على وجه التحديد كارثية بعد أن خرج من دور الـ16 على يد بورتو، وقبلها ودّع من نفس الدور أمام ليون كما خرج من دور ربع النهائي في 2018-2019 أمام أياكس.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وكيف كان ترتيب المجموعات؟

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022، القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2021-22

وقع يوفنتوس في المجموعة الثامنة والأخيرة مع تشيلسي وزينيت ومالمو

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب

ما هي القنوات الناقلة لمباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium1.

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ترتيب يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2021-22