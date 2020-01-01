جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020-21 وما هي القنوات الناقلة للمشاركة الأوروبية للبيانكونيري؟

الحلم الأكبر الذي يُداعب يوفنتوس منذ سنوات طويلة هو العودة لمنصات التتويج الأوروبي، أمر دفع إدارة النادي الإيطالي لدفع ملايين لاقتناء أفضل لاعبي ومدربي العالم، غير أن دوري أبطال أوروبا لا يزال مستعصيًا على بطل الكالتشيو في آخر 9 نسخ على التوالي.

وفي صيف 2018 تعاقدت إدارة اليوفي مع ملك دوري الأبطال الأول، إنه الهداف التاريخي للبطولة وأسطورتها، كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن حققها في 5 مرات مع ناديين مختلفين، الآمال ارتفعت للسماء مع قدوم الدون إلى أليانز ستاديوم، بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام في أول موسمين واستمر يوفنتوس في عجزه عن حمل ذات الأذنين.

كانت مشاركة يوفنتوس الأخيرة على وجه التحديد كارثية بعد أن خرج من دور الـ16 على يد ليون، الأمر الذي دفع إدارة أنيلي إلى طرد المدرب ماوريتسيو ساري وتعيين أندريا بيرلو محله، خطوة بها خطورة كبيرة كون أنها التجربة الأولى التدريبية لساحر كرة القدم الإيطالية.

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الطموح الآن بعد تأكيد الهيمنة المحلية في السنوات الماضية ليوفنتوس هو تحقيق دوري الأبطال، رونالدو غير سعيد بالفشل في آخر نسختين، والآن المعنويات كلها مرتفعة والأصوات كلها متفقة أنه حان الوقت لأن يُحقق جيانلويجي بوفون الأبطال قبل اعتزاله.

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة وما هو ترتيب المجموعات؟

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021، القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2020-21

بدأ يوفنتوس دور المجموعات بمواجهة دينامو كييف خارج الديار وفاز بهدفين لهدف، ثم استقبل برشلونة في أليانز ستاديوم في الجولة الثانية وخسر بهدفين نظيفين، وذلك قبل أن يفوز على فيرينتسفاروشي ذهابًا وإيابًا ويفوز على الفريق الأوكراني ويضمن التأهل لدور 16 من دوري الأبطال.

وفي مباراة حسم المركز الأول ضد برشلونة، انتصر يوفنتوس بثلاثيةٍ نظيفة وافتك الصدارة من الكتلان.

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب دينامو كييف - يوفنتوس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-1 الملعب الأولمبي بكييف يوفنتوس - برشلونة الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-0 أليانز ستاديوم فيرينتسفاروشي - يوفنتوس الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

18 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-1 جروباما آرينا يوفنتوس - فيرينتسفاروشي الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 أليانز ستاديوم يوفنتوس - دينامو كييف الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-3 أليانز ستاديوم برشلونة - يوفنتوس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 3-0 كامب نو

أوقعت قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوفنتوس في مواجهة تبدو في المتناول ضد بورتو، وستكون مباراة الذهاب في ملعب دراجاو، فيما تقام مباراة الإياب في ستاد أليانز.

دور 16 المباراة الموعد الملعب بورتو - يوفنتوس 16، 17، 23، 24 فبراير 2021 ملعب دراجاو يوفنتوس - بورتو 9، 10، 16، 17 مارس 2021 ستاد أليانز

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2020-21