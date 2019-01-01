مواعيد مباريات برشلونة وجدول ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2019-20

تعرف على جميع مباريات برشلونة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-20

أحمد جمال

تبدأ نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا ويبدأ معه عاشقي برشلونة في تمني موسم كموسم 2008-09 الذي حقق فيه البلاوجرانا السُداسية التاريخية الشهيرة، أو كموسم 2014-15 الذي حقق فيه الثلاثية والتي كان من ضمنها بطولة دوري الأبطال الآخيرة التي تُوج فيها الفريق الكتالوني باللقب.

استطاع الكتلان الوصول إلى نصف نهائي النسخة السابقة، ولكن خروجهم كان كارثي، فبعد تقديم أداءً ونتائج جيدة في دور المجموعات وتربع برشلونة على عرش المجموعة الثانية، وعلى الرغم من النتائج الرائعة وإقصاء ليون في دور الـ16 ومن ثم مانشستر يونايتد في ربع النهائي، إلا أن برشلونة قد اصطدم في نصف النهائي بالمنظومة الإنجليزية التي تُدعى ليفربول، ورغم تقدمهم في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة رائعة، إلا أن الريدز حطم معاني الاستسلام على ملعب الأنفيلد واستطاع أن يُقصي بطل إسبانيا بربعاية ستظل كالكابوس الذي يُطارد تاريخ النادي العريق.

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وكانت قد أوقعت القرعة البلاوجرانا ضمن المجموعة السادسة رفقة الإنتر الذي كان رفيق دربهم في النسخة السابقة، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند وسلافيا براج التشيكي، وبالطبع بوجود هذا الثلاثي الإسباني، الألماني والإيطالي تُعد هذه المجموعة من أصعب مجموعات النسخة الحالية من البطولة.

ومع بداية نسخة جديدة من ذات الأذنين يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات برشلونة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-20، بالإضافة إلى جدول ترتيب المجموعة السادسة التي تُعد بوابة عبور الكتلان إلى الأدوار الإقصائية.

مواعيد مباريات برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - برشلونة الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سيجنال إيدونا بارك أوفيديو هاتسيجان beIN SPORTS HD 3 برشلونة - الإنتر الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كامب نو سلافيا براج - برشلونة الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب سينوبو برشلونة - سلافيا براج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية كامب نو برشلونة - بوروسيا دورتموند الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كامب نو الإنتر - برشلونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"

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جدول ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2019-20