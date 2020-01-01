جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 يناير 2020 والقنوات الناقلة
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لا توجد الكثير من المباريات اليوم الجمعة 31 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 6 جمادى الأولى 1441 هجريًا.
في الدوري السعودي سنكون على موعد مع 3 مباريات، ستجمع الأولى بين أبها والهلال، فيما سيستضيف الحزم التعاون والرائد الاتحاد.
الدوري القطري سيشهد مباريات متوسطة القوة اليوم، حيث سيواجه الوكرة الشحانية والغرافة قطر، أما في أوروبا وتحديدًا في ألمانيا سيواجه هيرتا برلين شالكه في افتتاحية الجولة 20 من الدوري الألماني ، وفي الدوري الفرنسي سيستضيف رين نانت.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 31 يناير 2020، الموافق 6 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 يناير "31-1-2020":
|الدوري السعودي - الجولة 16
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أبها - الهلال
|16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية 1
|الحزم - التعاون
|18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية 2
|الرائد - الاتحاد
|20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية 1
|الدوري الألماني - الجولة 20
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|هيرتا برلين - شالكه
|21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|الدوري القطري - الجولة 14
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الوكرة - الشحانية
|16:35 بتوقيت قطر، 17:35 بتوقيت الإمارات
|Alkass one HD
|الغرافة - قطر
|18:45 بتوقيت قطر، 19:45 بتوقيت الإمارات
|beIN SPORTS HD
|الدوري الفرنسي - الجولة 22
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|رين - نانت
|21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 6