جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في الدوري المصري الممتاز وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

نعيش في الوقت الحالي فترة من التوقف في معظم الدوريات على المستوى العالم، لكن هذا لا يعني توقف مباريات كرة القدم في عالمنا العربي.

واصل الزمالك بالأمس إهدار النقاط وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًا بدون أهداف، وتستأنف اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز ، وستكون البداية بمواجهة إنبي ضد حرس الحدود، ثم سيستضيف سموحة الجونة، في نفس توقيت مباراة الجيش والمصري، أما الختام فسيكون مواجهة صعبة لبيراميدز ضد وادي دجلة.

في الدوري المغربي سيستضيف حسنية أكادير نهضة الزمامرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة، أما المتصدر نهضة بركان فسيواجه يوسفية برشيد في لقاء مؤجل أيضًا لكن من الجولة الثامنة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 25-12-2019، الموافق 28 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر "25-12-2019":