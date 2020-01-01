جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

كانت بداية الأسبوع الجديد قوية بمباريات السبت، وهو ما سيتواصل في مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2020 الموافق 8 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

كالعادة ستكون البداية في الدوري الإسباني بمباريات الأسبوع 22 من الليجا، وستكون البداية بمواجهة بين ليجانيس وريال سوسيداد، كما سيواجه إيبار ريال بيتيس، وسيستضيف أتلتيك بلباو خيتافي وإشبيلية ألافيس وفياريال أوساسونا، وفي الختام سيواجه برشلونة ليفانتي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ستكون غاية في القوة، حيث سيواجه بيرنلي آرسنال، ثم سنكون على موعد مع قمة الجولة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، وهي مباراة ستمتد قوتها إلى خارج الملعب حيث جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.

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البداية الحقيقية للجولة 22 من الدوري الإيطالي ستكون اليوم، فالبداية قوية جدًا بين يوفنتوس وفيورنتينا، ثم سيواجه أتالانتا جنوى ولاتسيو سبال وميلان هيلاس فيرونا، وفي المساء سيستضيف أودينيزي الإنتر.

تستمر مباريات الجولة 15 من الدوري الإماراتي بمباراة بين الشارقة واتحاد كلباء، وأخرى بين الفجيرة وشباب الأهلي دبي، وثالثة بين الجزيرة والوحدة، وأخيرة بين حتا وخورفكان.

اليوم هو موعد مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وسيقابل النصر الليبي حوريا الغيني، وحسنية أكادير نادي بارادو في ديربي عربي قوي، فيما سيحل بيراميدز ضيفًا على نواذيبو الموريتاني، وذلك قبل أن يواجه نهضة بركان زاناكو والمصري إينوجو رينجرز.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2020، الموافق 7 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير "2-2-2020":

الدوري الإماراتي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الشارقة - اتحاد كلباء 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 2 الفجيرة - شباب الأهلي دبي 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1 الجزيرة - الوحدة 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1 حتا - خورفكان 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 2

الدوري الإنجليزي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - آرسنال 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام - مانشستر سيتي 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة ليجانيس - ريال سوسيداد 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - ريال بيتيس 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - ألافيس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - ألافيس 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ليفانتي 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

كأس الكونفدرالية - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - حوريا 18:00 بتوقيت ليبيا، 17:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 7 حسنية أكادير - بارادو 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب والجزائر beIN SPORTS HD 1 نواذيبو - بيراميدز 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 9 نهضة بركان - زاناكو 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1 إينوجو رينجرز - المصري 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 7

الدوري الإيطالي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - فيورنتينا 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - جنوى 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 8 لاتسيو - سبال 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 ميلان - هيلاس فيرونا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 ليتشي - تورينو 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - الإنتر 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - فرايبورج 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 بادربورن - فولفسبورج 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5