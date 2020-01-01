موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي يوفنتوس على ملعبه نادي برشلونة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل كل من الفريقين المركزين الأول والثاني برصيد ثلاثة نقاط لكل فريق، من فوز في الجولة الماضية، حيث فاز الفريق الإسباني على نادي فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة ٥-١، وفاز الفريق الإيطالي على نادي دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون مقابل، وكان كريستيانو رونالدو للحاق باللقاء ويأمل في المشاركة أمام ميسي في تلك المباراة، لكنه لم يستطع وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية.

وعلى الجانب الآخر لن يشارك اللاعب كوتينيو في اللقاء بعد إصابته في مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي تلقى فيها النادي الكتالوني خسارة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد، ويسعى الفريق الكتالوني لتعويض هزيمته في الدوري الإسباني ومصالحة جماهيره والعودة بثلاث نقاط على حساب اليوفي في نفس التوقيت الذي يعد اليوفي لتقديم مباراة قوية واقتناص نقاط المباراة كاملة للانفراد بصدارة المجموعة.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2020-21 هو يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، الموافق 11 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ستاد أليانز.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد برشلونة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة يوفنتوس ضد برشلونة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - برشلونة الأربعاء 28 أكتوبر2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد أليانز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

بالإضافة إلى غياب كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا، سيغيب أليكس ساندرو وماتايس دي ليخت بداعي الإصابة.

يا له من هدف ⚽⤴️🥅



🧙‍♂️ استخدم ايموجي واحد لوصف هذا الهدف من بادجيو #يوفي_برشلونة #فورزا_يوفي pic.twitter.com/IwoFOaxXXV — JuventusFC (@Juventusfcar) October 27, 2020

سيبدأ بيرلو بتشيزني في حراسة المرمى، كوادرادو وبونوتشي وديميريل ودانيلو في الدفاع، رابيو وبينتانكور في الوسط، وأمامهما كولوسيفسكي ورامسي وكييزا، وسيقود الهجوم موراتا.

التشكيل | 4-2-3-1

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ميريح ديميريل - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - رودريجو بينتانكور

فيديريكو كييزا - آرون رامسي - ديان كولوسيفسكي

ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة بجانب البرازيلي فيليبي كوتينيو الحارس مارك أندريه تير شتيجن وصامويل أومتيتي للإصابة، وسيغيب أيضًا جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة من دوري أبطال أوروبا .

سيبدأ كومان بنيتو في حراسة المرمى، ديست وأراوخو ولونجليه وألبا في الدفاع، بيانيتش ودي يونج في الوسط، وأمامهما ترينكاو وفاتي وبيدري، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش

أنسو فاتي - بيدري - ترينكاو

ليونيل ميسي