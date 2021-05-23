موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الفيصلي في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

حقق الهلال اللقب بعد فوزه الأخير على التعاون، حيث أصبح رصيده 58 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن الشباب الوصيف.

أما الفيصلي فخسر من الليث الأبيض في مباراته الأخيرة في الدوري السعودي، وتوقف رصيده عند النقطة 36 في المركز التاسع، وهو ما يشير إلى أن المباراة بين الفريقين ستكون تحصيل حاصل، فالعنابي غير مهدد بالهبوط وبعيد عن مراكز التأهل لدوري أبطال آسيا.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعر على موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي؟

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في الجولة 30 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 30 مايو 2021 الموافق 18 شوال 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والفيصلي على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.