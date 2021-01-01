موعد مباراة النصر وفولاد الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد فولاد الإيراني في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

تنتظر النصر مباراة صعبة ضد نادي فولاد على ملعب مرسول بارك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

كانت آخر مباريات العالمي في الآسيوية ضد الفريق الإيراني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، لتتعقد حسابات المجموعة خاصةً بعد فوز السد في نفس الجولة على الوحدات بثلاثة أهدافٍ لهدف.

حافظ النصر على صدارة المجموعة وارتفع رصيده إلى 5 نقاط بالتساوي مع فولاد، لكن العالمي متقدم بفارق الأهداف، أما عيال الذيب فأصبح رصيدهم 4 نقاط في المركز الثالث، وترك الوحدات في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

جدول مباريات ومجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

فما هو موعد مباراة النصر ضد فولاد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021؟ الإجابة في الأسطر التالية.

متى مباراة النصر وفولاد في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة النصر ضد فولاد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، هو يوم الجمعة 23 أبريل 2021، الموافق 11 رمضان 1442 هجريًا بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وفولاد؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب البث المباشر لمباراة النصر وفولاد عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.