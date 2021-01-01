موعد مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي الوحدات الأردني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستهل نادي النصر السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 بمباراة صعبة ضد نادي الوحدات الأردني، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية.

بحسب نظام النسخة الحالية الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، ستقام جميع مباريات المجموعة في العاصمة الرياض، وقد خُصص ملعبين لهذا الغرض، الأول هو ملعب النصر مرسول بارك، والثاني هو الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي.

لم يكن هذا التغيير الوحيد الذي طرأ على النسخة الحالية من دوري الأبطال، فقد زادت الفرق المشاركة في البطولة وهو ما أثر على عدد الفرق المتأهلة للدور الثاني من كل مجموعة، ففي السابق كان يتأهل المتصدر للوصيف مباشرةً للدور التالي، لكن في النسخة الحالية سيتأهل المتصدرون مباشرةً، وسيلحق بهم أفضل 6 فرق حققت المركز الثاني.

لن تكون المباراة ضد الوحدات سهلة على نادي النصر، فالفريق يقضي موسمًا للنسيان في الدوري السعودي، وقد انتهى حلم التتويج بالنسبة له هذا الموسم، كما أنه ودع بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي، لكن بالتأكيد ستقاتل كتيبة العالمي من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث وتحقيق بداية قوية.

سيدخل نادي الوحدات المباراة ضد النصر وهو في حالة جيدة، فقد توج منذ أيام بكأس السوبر الأردني على حساب نادي الجزيرة، وذلك بعد أن فاز بهدفين نظيفين.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والوحدات في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة النصر والوحدات في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا هو يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، الموافق 2 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الأردن.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021، وستذاع المباراة عبر إحدى قنواتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والوحدات عن طريق النسخة العربية من موقع جول .