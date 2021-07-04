موعد مباراة الزمالك القادمة ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد غزل المحلة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل غزل المحلة ضيفًا على الزمالك في ستاد القاهرة الدولي في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2020-21.

ستكون المباراة ثأرية للفارس الأبيض، حيث خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في المحلة بهدفين لهدف.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على مصر المقاصة بهدفٍ نظيف، ليصل رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، أما المحلة فقد تعادل مع الاتحاد بهدفٍ لمثله ليتواجد في المركز 13 برصيد 32 نقطة.

فيديو: شاهد هدف مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين 5 يوليو 2021، لكن تم تأجيل المباراة إلى 3 أغسطس 2021 لاستضافة ستاد القاهرة احتفالية قومية في نفس يوم المباراة.

ما سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 2021؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وغزل المحلة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.