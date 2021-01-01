موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للديربي العربي؟

يعود الزمالك لمغامرته الإفريقية من جديد يوم السبت القادم 6 مارس 2021، عندما يحل ضيفًا على نادي الترجي التونسي على ملعب رادس، وذلك في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2020-21.

بداية الفارس الأبيض للأميرة السمراء سلبية للغاية، حيث تعادل سلبيًا في مباراتيه في الجولتين السابقتين مع نادي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي على الترتيب، ليتواجد بذلك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنفس رصيد المولودية، وبفارق نقطتين عن الترجي صاحب الصدارة بفوز على العنيد السنغالي وتعادل مع الجار الجزائري.

امتدت هذه البداية السلبية للزمالك إلى الدوري المصري، ففي مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة تعادل الأبيض سلبيًا من جديد، لكنه استمر في الصدارة برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي خاض 10 مبارياتٍ فقط في المسابقة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

موعد مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 6 مارس 2021، وستقام المباراة على ملعب رادس الأوليمبي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة السابعة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجيى كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.