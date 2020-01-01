موعد مباراة كرواتيا ضد البرتغال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخب كرواتيا في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21 ، وذلك على ملعب بوليود.

لا تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لزملاء كريستيانو رونالدو، فقد خسر الفريق آخر مبارياته من منتخب فرنسا الذي ضمن التأهل للدور الثاني بعد أن جمع 13 نقطة، وترك حامل اللقب في المركز الثاني الذي ضمنه برصيد 10 نقاط.

لكن هذه المباراة هامة جدًا لمنتخب كرواتيا، فهو متواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاطٍ فقط، وفي حالة الخسارة وفوز أو تعادل السويد مع فرنسا سيهبط وصيف كأس العالم 2018 إلى الدوري ب.

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في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة البرتغال وكرواتيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة البرتغال وكرواتيا؟

موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا هو يوم يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا؟

ستنقل مباراة كرواتيا ضد البرتغال على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على القناة رقم 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كرواتيا - البرتغال الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 بوليود

التشكيل المتوقع لكرواتيا

سيغيب عن منتخب كرواتيا المدافع تشاليتا تسار للإيقاف، وسيغيب أيضًا فيدا وفرساليكو وميتروفيتش وبروزوفيتش وريبيتش للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

دومينيك ليفاكوفيتش

بورنا باريشيتش - ديان لوفرين - مارين بونجراتشيتش - فيليب أوريموفيتش

ماتيو كوفاتشيتش - لوكا مودريتش

إيفان بيريشيتش - نيكولا فلاشيتش - يوسيب بريكالو

أنتي بوديمير

قائمة منتخب البرتغال ضد كرواتيا

يغيب أندريه جوميش لاعب إيفرتون وجواو ماريو لاعب سبورتنج لشبونة للإصابة، وأبرز المتواجدين بالقائمة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريسيو - أنتوني لوبيش - روي سيلفا.

روي باتريسيو - أنتوني لوبيش - روي سيلفا. الدفاع: نيلسون سيميدو - روبين سيميدو - روبين دياش - دومينجوس دوارتي - جوزيه فونتي - ماريو روي - جواو كانسيلو - رافائيل جيريرو.

نيلسون سيميدو - روبين سيميدو - روبين دياش - دومينجوس دوارتي - جوزيه فونتي - ماريو روي - جواو كانسيلو - رافائيل جيريرو. الوسط: جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - سيرخيو أوليفيرا - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس.

جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - سيرخيو أوليفيرا - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس. الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولينيو - فرانشيسكو ترينكاو - بيدرو نيتو - ديوجو جوتا - جواو فليكس.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

يتوقع أن يبدأ المدرب سانتوس بباتريسيو في حراسة المرمى، دياش وفونتي وجيريرو وكانسيلو في الدفاع، دانيلو وكارفاليو وفيرنانديش في الوسط، سيلفا ورونالدو وفليكس في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - روبين دياش - جوزيه فونتي - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو

جواو فليكس - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا