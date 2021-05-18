موعد مباراة الأهلي وصن داونز الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد النادي الأهلي لمباراةٍ صعبة ضد صن داونز في جنوب إفريقيا، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

فاز الأهلي بصعوبة بالغة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في نصف النهائي، فخسارته بفارق ثلاثة أهدافٍ على الأقل هي النتيجة الوحيدة التي تُقصيه من البطولة، لكن على المارد الأحمر الحذر فقد سبق له الخسارة بخماسيةٍ دون رد على نفس الملعب.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلي وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما البعض في 4 مناسبات جميعها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب إفريقي 3 مراتٍ وخرج على يديه مرةً واحدة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونز؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز هو السبت 22 مايو 2021، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

ستُلعب مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالطبع، وتحديدًا على ملعب لوكاس موريبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز هي beIN Sports HD 4.

إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز عبر موقع جول ، والتي ستنقل لك جميع مجريات المباراة لحظة بلحظة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب صن داونز - الأهلي السبت 22 مايو 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد لوكاس موريبي

التشكيل المتوقع لصن داونز

من المتوقع أن يبدأ المدرب مانكوبا منجكيتي بالتشكيل الآتي..

Mamelodi Sundowns went down 2-0 to Al Ahly in their fierce Quarter-Final 1st Leg on Saturday evening ⚽



📲 https://t.co/vbx9DDRwMU #Sundowns #TotalCAFCL pic.twitter.com/6LKiFWBkpB — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 16, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

دينيس أونيانجو

أوبري موديبا - موسى ليبوسا - ريكاردو ناسيمينتو - تابيلو مورينا

ريفالدو كويتزي

تيمبا زواني - سفيليلي مخوليسي - روشين دي ريوك - جاستون سيرينو

جيفت موتوبا

التشكيل المتوقع للأهلي

كانت جماهير الأهلي متشوقة لسماع خبر عودة علي معلول في مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صن داونز، لكن بحسب تصريحات طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة، فبرغم التئام موضع الإصابة، إلا أن مشاركته صعبة لخوضه مرحلة التأهيل قبل العودة.

🗒| اليكم قائمة فريقنا المسافرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز .🦅🔥💪

🔴| #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/88hEGMZJXM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 17, 2021

هذا ليس كل شيء، ففرصة لحاق حمدي فتحي بالمباراة بحسب أبو عبلة ليست بالكبيرة، فيما تأكد غياب محمد محمود ومصطفى شوبير بعد إصابتهما بفيروس كورونا، كما يغيب مروان محسن وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف