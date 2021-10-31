القمة 123: موعد مباراة الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة، التذاكر وأخبار الفريقين

كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة 123، الموعد والقنوات الناقلة وطرق شراء وأسعار التذاكر، وأخبار الأهلي والزمالك وتاريخ وأرقام مباراة القمة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الفريقان في مباراتيهما الأولى في الدوري هذا الموسم، وكانت بداية الأهلي قوية حيث سحق الإسماعيلي في مباراة تاريخية يمكن أن نطلق عليها كلاسيكو مصر بالأربعة، وانتصر في الثانية على البنك الأهلي بهدفٍ نظيف.

أما الزمالك فقد فاز على إنبي وطلائع الجيش على التوالي، وقد حسم المباراتين بنفس النتيجة 2-0، ليتواجد الفريقان على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بست نقاطٍ لكلٍ منهما، لكن الأحمر متفوق بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري هو يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة القمة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والزمالك على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة مباراة القمة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - الأهلي الجمعة 5 نوفمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT1 ستاد القاهرة الدولي

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

لم يتم الكشف حتى الآن بشكلٍ رسمي عن هوية حكم مباراة الأهلي والزمالك، لكن كالعادة هناك بعض التكهنات.

كان السؤال في بادئ الأمر عن جنسية الحكم هل يكون مصري أم أجنبي؟

حسم رئيس لجنة الحكام الجدل فيما خص هذه النقطة، ففي تصريحات له قال: "من سيدير مباراة القمة سيكون حكمًا دوليًا، وسنختار أفضل أداء لأفضل 3 حكام بأول جولتين".

وقال عبد الفتاح أيضًا: "حتى اللحظة لم يطلب أي نادٍ حكمًا أجنبيًا، ومباراة القمة ستكون بحكام مصريين ما لم يطلب أحد الفريقين حكمًا أجنبيًا".

واستطرد: "يجب طلب حكم أجنبي قبل 15 يومًا من أي مباراة، وحتى الآن لم يصلنا أي خطاب رسمي من أحد الناديين والمباراة في 5 نوفمبر القادم".

بهذه الكلمات حسم عصام عبد الفتاح الجدل وأكد أن حكم مباراة القمة سيكون حكمًا مصريًا، وفيما يخص اسم الحكم فقد انتشر في وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة أن الأقرب هو إبراهيم نور الدين.

أخبار الأهلي قبل مباراة القمة 123 ضد الزمالك

هناك 5 لاعبين غابوا عن المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي، وهم محمد الشناوي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي، كذلك غاب أليو ديانج لطرده في مباراة الإسماعيلي.

الأخير سيتواجد في مباراة الأهلي والزمالك، وتبقى مسألة إشراكه أو لا في يد موسيماني، فيما تأكد غياب صلاح محسن الذي يحتاج لعلاج لمدة 5 أسابيع.

أما الشناوي وسليمان ومتولي، فلن يتحدد موقفهم حتى الآن.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

أخبار الزمالك قبل مباراة القمة 123 ضد الأهلي

غاب عن الزمالك في مباراة طلائع الجيش الثنائي شيكابالا وحازم إمام بسبب الإيقاف الذي تعرضا له عقب المباراة الأخيرة في الموسم الماضي، كذلك رزاق سيسيه بداعي الإصابة.

موقف رزاق سيسيه لم يتحدد حتى الآن، أما الثنائي الموقوف فسيغيب عن مباراة الأهلي والزمالك القادمة، فعقوبة حازم إمام هي 4 مباريات، أما شيكابالا فعقوبته 8 مباريات.

ومع خوض الزمالك مباراتين دون لاعبيه، يتبقى للأول مباراتين ويتبقى للثاني 6 مباريات، وهو ما يؤكد غيابهما.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

جمعت 241 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 104 وانتصر الزمالك في 58.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 122 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت التعادل بهدفٍ لمثله.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 46 انتصارًا مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 49 مناسبة.