موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل الأهلي نظيره ضمك بملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز 12 برصيد نقطتين فقط.

أما ضمك فحظيّ ببداية أسوأ من قلعة الكؤوس، حيث خسر في أولى المباريات أمام النصر بأربعة أهداف لهدف، لكنه عاد وفاز على الطائي في الجولة الثانية بهدفٍ نظيف.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وضمك وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي ضد ضمك؟

موعد مباراة الأهلي وضمك هو الأربعاء 25 أغسطس 2021، الموافق 17 محرم 1443، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

الليلة ثلاث مباريات في ثاني جولات دوري

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ضمك؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - ضمك الأربعاء 25 أغسطس 2021،

17 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن النادي الأهلي النجم عمر السومة بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

إزجيان أليوسكي - محمد الخبراني - دانكلير - عبد الله حسون

باولينيو

سلمان المؤشر - فيليب براداريتش - محمد المجحد - الحسن نداو

محمد مجرشي

التشكيل المتوقع لضمك

من المتوقع أن يبدأ المدرب كريشيمير ريجيتش بالتشكيل التالي..

بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. صالح أبونخاع الفريق الكروي الأول يختتم تحضيراته على رديف استاد الملك عبدالله استعدادًا لمواجهة #الأهلي_ضمك غدًا ضمن الجولة الثالثة من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/VphqiGwrn8 — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) August 24, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى زغبة

عبد الله العمار - سيرخيو فيتور - فاروق شافعي - عبد الله هوساوي

بدر منشي - عبد العزيز مجرشي

منصور حمزي - ميو تساكتاش - العربي هلال سوداني

إيميليو زيلايا