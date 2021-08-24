موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يستقبل الأهلي نظيره ضمك بملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز 12 برصيد نقطتين فقط.
أما ضمك فحظيّ ببداية أسوأ من قلعة الكؤوس، حيث خسر في أولى المباريات أمام النصر بأربعة أهداف لهدف، لكنه عاد وفاز على الطائي في الجولة الثانية بهدفٍ نظيف.
اختيارات المحررين
جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وضمك وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
-
تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!
ما هو موعد مباراة الأهلي ضد ضمك؟
موعد مباراة الأهلي وضمك هو الأربعاء 25 أغسطس 2021، الموافق 17 محرم 1443، على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ضمك؟
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.
كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الأهلي - ضمك
|الأربعاء 25 أغسطس 2021،
17 محرم 1443،
20:45 السعودية، 19:45 مصر
|شاهد VIP
|الجوهرة المشعة
التشكيل المتوقع للأهلي
يغيب عن النادي الأهلي النجم عمر السومة بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-1-4-1
محمد العويس
إزجيان أليوسكي - محمد الخبراني - دانكلير - عبد الله حسون
باولينيو
سلمان المؤشر - فيليب براداريتش - محمد المجحد - الحسن نداو
محمد مجرشي
التشكيل المتوقع لضمك
من المتوقع أن يبدأ المدرب كريشيمير ريجيتش بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
مصطفى زغبة
عبد الله العمار - سيرخيو فيتور - فاروق شافعي - عبد الله هوساوي
بدر منشي - عبد العزيز مجرشي
منصور حمزي - ميو تساكتاش - العربي هلال سوداني
إيميليو زيلايا