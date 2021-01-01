موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الجولة 16 من الدوري السعودي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي يستضيفها ستاد الأمير محمد بن فهد؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021 .

تعادل العميد مع النصر في آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بهدفٍ لمثله، وسجل هدف النمور رومارينيو في الدقيقة الأخيرة من عمر الكلاسيكو، ليصبح رصيد نادي الاتحاد 25 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي .

أما الاتفاق، فقد خسر في آخر مبارياته من الأهلي الذي صعد للمركز الثاني خلف الهلال، وأصبح رصيد النموذجي 21 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 16 من الدوري السعودي ، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق هو السبت 30 يناير 2021، الموافق 17 جمادى الآخرة 1442 هجريًا، بملعب الأمير محمد بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والاتفاق الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.