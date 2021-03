موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بعد تعادل مخيب للآمال أمام هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، يستعد يوفنتوس لمباراة جديدة ضد سبيزيا في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي.

في طريقة للحاق بإنتر ميلان والمنافسة على الصدارة، سيدخل السيدة العجوز المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط، وتعويض النتائج السلبية في المباريات القادمة بعد تراجع مستواه الفترة الماضية.

ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة من 23 مباراة ، أما سبيزيا فلديه 25 نقطة في المركز الرابع عشر من 24 مواجهه في السيري آ.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا والقنوات الناقلة..

موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا هو الإثنين 1 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 17 رجب 1442 هجريًا، على ستاد يوفنتوس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

يغيب عن يوفنتوس عدد من اللاعبين للإصابة، وهم كوادرادو وأرتور وبونوتشي وكيليني وديبالا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ماتايس دي ليخت - ميريه ديميرال

فيديريكو بيرنارديسكي - وستون ماكيني - أدريان رابيو - آرون رامسي - فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

يغيب عن سبيزيا للإصابة رافائيل وبوبيجا وماتييلو وسابونارا، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي..

