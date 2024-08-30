موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل يوفنتوس ضيفه روما على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025.

وكان الفريق البيانكونيري، قد فاز في أول مباراتين ليتصدر الدوري الإيطالي، بينما تعادل روما في أول مباراتين وخسر في مباراة أخرى ليبدأ بداية مقلقة لجماهير فريق المدرب دانييلي دي روسي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STARZLAY.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب يوفنتوس - روما الأحد 1 سبتمبر 2024،

21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 أليانز ستاديوم

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي 2024-2025

التشكيل| 4-2-3-1 حراسة المرمى ميشيل دي جريجوريو خط الدفاع نيكولو سافونا - جليسون بيرمير - فيديركو جاتي - خوان كابال خط الوسط مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي - أندريا كامبياسو - كنان يلديز - صامويل مبانجولا خط الهجوم دوسان فلاهوفيتش

تشكيل روما المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025