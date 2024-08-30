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Juventus RomaGetty Images
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جوفينتوس ستاديوم
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يوفنتوس v رومايوفنتوسروماالدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل يوفنتوس ضيفه روما على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025.

وكان الفريق البيانكونيري، قد فاز في أول مباراتين ليتصدر الدوري الإيطالي، بينما تعادل روما في أول مباراتين وخسر في مباراة أخرى ليبدأ بداية مقلقة لجماهير فريق المدرب دانييلي دي روسي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STARZLAY.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
يوفنتوس - روماالأحد 1 سبتمبر 2024،
21:45 مصر والسعودية		AD SPORTS Premium 1أليانز ستاديوم

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي 2024-2025

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىميشيل دي جريجوريو
خط الدفاعنيكولو سافونا - جليسون بيرمير - فيديركو جاتي - خوان كابال
خط الوسطمانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي - أندريا كامبياسو - كنان يلديز - صامويل مبانجولا
خط الهجومدوسان فلاهوفيتش

تشكيل روما المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىميلي سيفيلار
خط الدفاعميميت زكي سيليش - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا
خط الوسطنيكولا زاليفسكي - بريان كريستانتي - لياندرو باريديس - لورينزو بليجريني - أنخيلينو
خط الهجومباولو ديبالا - أرتيم دوفبيك
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