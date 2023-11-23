تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة

في قمة مباريات الدوري الإيطالي بين المتصدر ووصيفه، يلتقي كل من إنتر ويوفنتوس لحساب الجولة 13 من الكالشيو في نزال مثير.

على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، يتطلع يوفنتوس لاقتناص الصدارة من النيراتزوري الذي يملك 31 نقطة قبل بداية الجولة بفارق جولتين عن رجال المدرب سيموني إنزاجي.

بينما يطمع إنزاجي في الوصول إلى فارق النقاط الخمس وتوجيه رسالة لكل فرق الإسكوديتو بأن إنتر ميلان لن يفرط في لقب النسخة الحالية.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024 هو يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ستجد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق Starz Play App.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب يوفنتوس - إنتر ميلان الأحد 26 نوفمبر 2023

21:45 مصر

22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانييلي روجاني - فيديركو جاتي - جيلسون بريمير

أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - أدريان رابيو - فابيو ميريتي - فيليبي كوستيتش

فيديريكو كييزا - مويس كين

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان

من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

يان سومر

فرانشيسكو أتشيربي - ستيفان دي فراي - ماتيو دارميان

فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - دينزل دومفرايس

ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز