موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إياب كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في السان سيرو؟

واجه يوفنتوس ميلان في بطولة كأس إيطاليا فى ذهاب الدور النصف النهائي من المسابقة حيثُ كانت مباراة قوية بين الطرفين ومثيرة فقد انتهت بنتيجة 1/1، اُقيمت المباراة بين الفريقين يوم الخميس 13 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو وذلك الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد هزيمة البيانكونيري الغير متوقعة بنتيجة 1-2 أمام هيلاس فيرونا في الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي ، حاول ألا يخرج بهزيمة جديدة قد تُصعب الأمور عليه لكنه تأخر طوال المباراة حتى نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصول على ركلة جزاء مُثيرة للجدل أثر لمسة يد على مدافع ميلان.

وقد تنازل يوفنتوس عن صدارة جدول الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهدافٍ لهدفين، حيث أصبح رصيد السيدة العجوز والنيراتزوري 54 نقطة، لكن الأفاعي في القمة بفارق الأهداف عن حامل لقب الكالتشيو.

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كان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فتمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

كان من المقرر أن يتواجه الفريقان في لقاء الإياب بالدور نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب أليانز معقل نادي يوفنتوس يوم 4 مارس 2020، لكن فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط في إيطاليا وتوقف الكأس، لكن من المقرر أن يعود بهذه المباراة يوم الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441 هجريًا، ويعتبر هذا اللقاء هو الأهم بموسم ميلان بعد ابتعاده كثيراً عن المنافسة على التأهل لمراكز مؤهلة للبطولات الأوروبية من خلال الكالشيو.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقنوات الناقلة

لا توجد أي قناة في الوطن العربي حصلت على حقوق بث كأس إيطاليا، وهو الموسم الثاني على التوالي الذي لا يبث فيه الكأس في الشرق الأوسط، وبالطبع لن يتم بث مباراة يوفنتوس وميلان في ذهاب نصف النهائي تليفزيونيًا في وطننا العربي.

المباراة الملعب الموعد ميلان - يوفنتوس استاد أليانز الجمعة 12 يونيو 2020،

20 شوال 1441

21:00 مصر، 22:00 السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة عودة الموسم الإيطالي مريح ديميريل وجونزالو هيجواين بداعي الإصابة، وسيكون بقية الفريق جاهز للمباراة.

ساري سيبدأ بتشيزني في حراسة المرمى، كوادرادو ودي ليخت وبونوتشي وساندرو في الدفاع، بنتانكور وماتويدي ورامسي في الوسط، كوستا ورونالدو ويبالا في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

بليز ماتويدي - رودريجو بينتانكور - آرون رامسي

باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

يعاني ميلان من العديد من الغيابات، أبرزها زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيغيب بداعي الإصابة، كذلك تيو هيرنانديز للإيقاف، وليو دوارتي وكاستييخو.

سيبدأ بيولي بدوناروما في حراسة المرمى، وكالابريا ورومانيولي وكيير وكونتي في الدفاع، كيسييه وبن ناصر في الوسط، وأمامهما تشالهانوغلو وباكيتا وبونافنتورا، وسيقود الهجوم ريبيتش.

التشكيل | 4-3-3