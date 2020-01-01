موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الجولة 28 من الدوري الإيطالي وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف يوفنتوس نظيره ليتشي برسم منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي في مباراة لا تخلو من الأهمية ويُنتظر كذلك أن لا تخلو من الإثارة، بالنسبة لرفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ويسعى البيانكونيري إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر لاتسيو، وذلك بعد أن نجح الفريق في الفوز بمباراة الجولة الماضية أمام بولونيا بهدفين مقابل لا شيء، وهو الفوز الذي تجاوز به أحزانه بعد خسارة لقب كأس إيطاليا على يد نابولي بركلات الترجيح 4-2.

ويتصدر يوفنتوس لائحة ترتيب الكالتشيو برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف لاتسيو، الذي لا يزال له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.

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من جهته سيحاول ليتشي مواصلة عروضه الطيبة بعد التعادل مع ميلان في مباراة الجولة الماضية بهدف لكل منهما، من أجل الهروب من شبح الهبوط من المسابقة.

ويحتل الفريق المركز الثامن عشر في لائحة الترتيب برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 14 مباراة.

في التقرير التالي نتعرف معاً على موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي، الغيابات والتشكيل المتوقع..

ماهو موعد مباراة يوفنتوس وليتشي؟

ستنطلق مباراة يوفنتوس أمام ليتشي يوم الجمعة 26 من شهر يونيو الحالي من عام 2020، الموافق الخامس من ذي القعدة 1441 هجرياً باستاد أليانز.

وستنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي؟

من المعروف أن قنوات بي إن سبورت كانت هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، لكن القناة قدمت مؤخراً عبر موقعها الرسمي اعتذارها عن الاستمرار في نقل منافسات المسابقة لأسباب قانونية كما ذكر البيان.

وبالرغم من ذلك، فإن متابعي الكالتشيو يُمكنهم متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد ليتشي.

المباراة الملعب الموعد يوفنتوس - ليتشي استاد أليانز الجمعة 26 يونيو 2020،

5 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

ما هو التشكيل المتوقع ليوفنتوس؟

ويُعاني يوفنتوس في الآونة الحالية من الغيابات، حيث سيدخل مواجهته أمام ليتشي مفتقداً لعدد من العناصر الأساسية من لاعبيه لأسباب مختلفة.

وسيفتقد الفريق لظهيره ماتيا دي شيليو، الذي تعرض إلى إصابة في مباراة بولونيا الماضية على مستوى عضلة الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي ستضع المدرب ماوريسيو ساري في مأزق، خاصةً وأن الفريق افتقد البرازيلي أليكس ساندرو منذ إصابته في مباراة نهائي الكأس على مستوى أربطة الركبة.

فضلاً عن ذلك، سيفتقد الفريق ظهيره الأيمن دانيلو، الذي تعرض للطرد ببطاقتين صفراواتين خلال مباراة بولونيا، هذا بالإضافة إلى الألماني سامي خضيرة المصاب في العضلة الضامة اليمنى، والمهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الذي يعاني من آلام عضلية.

التشكيل | 4-3-3

فويتشك تشيزني

بليز ماتويدي - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو- ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

دوجلاس كوستا - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

ماهو التشكيل المتوقع لليتشي؟

من جهته سيدخل ليتشي بقيادة مدربه الشاب، فابيو ليفيراني، المباراة برغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل سعيه للهروب من شبح الهبوط الذي يُطارده.

سيغيب دوناتي بسبب الإيقاف، وسيفتقد الفريق لعدد من اللاعبين بسبب الإصابة هم ديلوركو وديولا وفارياس ولابادولا وماير.

التشكيل | 4-3-2-1

جابرييل

ماركو كالديروني - لوكا روزيتيني - فابيو لوتشيوني - أندريا ريسبولي

ماركو مانتشوسو - بانايوتيس تاكتسيديس - جاكوبو بيتريتشيوني

ريكاردو سابونارا - فيليبو فالكو

خوما باباكار